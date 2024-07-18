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Сербский форвард Степанович перешел в «Енисей»

Виктория Кравченко
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Сербский форвард Алекса Степанович перешел в «Енисей», сообщает пресс-служба команды. Срок контракта не сообщается.

«У Степановича трхлетний опыт работы в Адриатической лиге, и я считаю, что теперь он готов к новому вызову», — цитирует тренера клуба пресс-служба команды.

Ранее баскетболист участвовал в трех молодежных чемпионатах Европы в составе сборных Сербии U18 и U20. Он играл за «Спарс», «Динамик», «Металац» и «Слободу». В 2021 году перешел в «Партизан», но играл не в основе.

БК Енисей
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