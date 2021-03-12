Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зенит» заявил Тарика Блэка в Единую лигу ВТБ

13:17
Теги:

В последний день «окна» дозаявок в Единой лиге ВТБ «Зенит» решил отзаявить атакующего защитника Кей Си Риверса. Теперь он сможет помочь своей команде только в матчах Евролиги. Его место в ростере сине-бело-голубых займет центровой Тарик Блэк, пополнивший команду в середине января 2021 года.

В текущем сезоне Единой лиги Риверс сыграл в 12 матчах, в среднем набирая 8,3 очка, 2 подбора и 1 передачу. Блэк провел за «Зенит» два матча в Евролиге, в среднем набирая 4 очка и 2,5 подбора.

(Тимур Ганеев)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир