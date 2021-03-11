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«Химки» дозаявили Мозгова на Единую лигу ВТБ

22:59
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«Химки» дозаявили центрового Тимофея Мозгова для участия в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.

34-летний россиянин не появлялся на паркете с июня 2018 года, однако так и не объявил о завершении карьеры.

Последним клубом «большого» были как раз «Химки», за которые он был заявлен в сезоне 2019/20, но из-за травмы колена не сыграл ни одного матча. Свою следующую встречу подмосковный клуб проведет 15 марта против ЦСКА.

Тимофей Мозгов — чемпион НБА-2016 в составе «Кливленда».

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/team/181750/

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