«Химки» дозаявили Мозгова на Единую лигу ВТБ

«Химки» дозаявили центрового Тимофея Мозгова для участия в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.

34-летний россиянин не появлялся на паркете с июня 2018 года, однако так и не объявил о завершении карьеры.

Последним клубом «большого» были как раз «Химки», за которые он был заявлен в сезоне 2019/20, но из-за травмы колена не сыграл ни одного матча. Свою следующую встречу подмосковный клуб проведет 15 марта против ЦСКА.

Тимофей Мозгов — чемпион НБА-2016 в составе «Кливленда».