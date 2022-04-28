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Сегодня, 17:47

«Зенит» вышел в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» победил «Енисей» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграл в гостях со счетом 82:55.

В составе победителей самым результативным игроком стал Александр Пойтресс, набравший 18 очков.

Таким образом, «Зенит» выиграл серию со счетом 3-0 и пробился в «Финал четырех».

Ранее в полуфинал турнира вышли краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 55:82 (15:21, 15:17, 14:22, 11:22)

28 апреля. Красноярск. «Арена-Север».

БК Енисей
БК Зенит
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