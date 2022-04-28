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Паскуаль: «Я не всем доволен в игре «Зенита» с «Енисеем», но рад, что вышли в следующий раунд»

Паскуаль остался недоволен игрой «Зенита» в атаке в третьем матче с «Енисеем»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выход в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы очень рады, что смогли одержать победу в этой не самой простой серии и выйти в следующий раунд плей-офф. Я бы хотел поздравить «Енисей» и их тренера с тем, какую работу они проделали в этом сезоне. Говоря о сегодняшней встрече, я не всем доволен. Шаг за шагом мы выстраивали игру. В атаке у нас не лучшим образом шел процент трехочковых бросков, однако большую часть игры мы контролировали подбор, допустили совсем небольшое количество ошибок. Но я доволен игрой команды в обороне. Очень рад, что мы выиграли и вышли в следующий раунд», — приводит слова Паскуаля сайт Единой лиги ВТБ.

«Зенит» выиграл серию с «Енисеем» со счетом 3-0 и пробился в «Финал четырех». Ранее в полуфинал турнира вышли краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-proshel-enisej-v-treh-matchah/
БК Енисей
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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