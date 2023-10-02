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Сегодня, 21:26

«Уралмаш» победил «Зенит» в дебютном матче в Единой лиге ВТБ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Уралмаш» обыграл «Зенит» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:70.

Самым результативным игроком встречи стал форвард екатеринбуржцев Джавонте Даглас, набравший 22 очка.

Игра против «Зенита» стала для «Уралмаша» дебютной в Единой лиге ВТБ. Команда была принята в лигу в мае 2023 года с испытательным сроком длиной в один год.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 70:75 (14:14, 24:19, 18:24, 14:18)

З: Дублевич (17), Курич (16), Карасев (14)

У: Даглас (22), Нэвелс (19), Захаров (18)

БК Зенит
БК Уралмаш
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