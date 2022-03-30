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«Зенит» расторг контракт с американским легионером

Баскетбольный «Зенит» расторг контракт с американским легионером
Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» и разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп приняли решение о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

26-летний американский защитник покинул клуб месяц назад по семейным обстоятельствам — у игрока родился сын. Все это время баскетболист был в США и не возвращался в Санкт-Петербург.

Американский разыгрывающий присоединился к «Зениту» летом 2021 года. За 8 матчей в Единой лиге ВТБ его статистика составила 5,3 очка, 1,5 подборов, 2,5 передач. За 17 матчей в Евролиге — 7,8 очков, 0,7 подбора, 1,4 передач.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5587
БК Зенит
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