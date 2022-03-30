«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» и поднялся на пятое место в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» на домашней площадке обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом — 109:57.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист краснодарской команды Иван Паунич, набравший 18 очков. В составе казахстанского клуба больше всех набрал Максим Марчук (14).

«Локомотив-Кубань» одержал 8 побед в 14 матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Астана» занимает 10-е место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Астана» (Нур-Султан) — 109:57 (35:11, 28:18, 26:8, 20:20)

30 марта.