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Сегодня, 19:58

«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» и поднялся на пятое место в Единой лиге ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» на домашней площадке обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом — 109:57.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист краснодарской команды Иван Паунич, набравший 18 очков. В составе казахстанского клуба больше всех набрал Максим Марчук (14).

«Локомотив-Кубань» одержал 8 побед в 14 матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Астана» занимает 10-е место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Астана» (Нур-Султан) — 109:57 (35:11, 28:18, 26:8, 20:20)

30 марта.

БК Астана
БК Локомотив-Кубань
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