Итудис о подписании Йеребко: «Мы хотели добавить опытного игрока на позицию четвертого номера»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с форвардом Юнасом Йеребко.

«Мы хотели добавить опытного игрока на позицию четвертого номера, нам было необходимо пополнение в новых обстоятельствах. Понятно, на рынке сейчас не так много предложений. Юнас был рад приехать и сыграть за нас, снова получить возможность проявить себя на высоком уровне.

У нас есть своя история отношений, я тренировал Юнаса, когда он играл за «Детройт Пистонс» в своей первой Летней лиге НБА в Вегасе. Его хорошо знают и многие игроки нашей команды, особенно Алексей Швед, который играл с Йеребко за «Химки». В последнее время он не был в профессиональной команде, поэтому нам потребуется время, чтобы привести его в форму физически и психологически, включить его в нашу систему. Добро пожаловать, Юнас!» — приводит пресс-служба армейцев слова Йеребко.

Сегодня стало известно, что Йеребко подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2021/22. В прошлом сезоне в составе «Химок» шведский баскетболист провел 9 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру он набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2 передачи.

В НБА Йеребко выступал за «Детройт», «Бостон», «Юту» и «Голден Стэйт».