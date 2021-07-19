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«Зенит» объявил о подписании контракта с Шабаззом Напьером

12:55
Шабазз Напьер. Фото БК «Зенит»
Шабазз Напьер. Фото БК «Зенит»
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«Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе разыгрывающего Шабазза Напьера. Американский баскетболист подписал однолетний контракт.

Напьер пополнил состав российского клуба в качестве свободного агента. В последний раз защитник выступал в НБА в 2020 году за «Вашингтон».

Напьер был выбран на драфте 2014 года под общим 24-м номером. Его статистика в 345 матчах НБА — 7,1 очка и 2,5 передачи.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/19/shabazz-naper-novyy-igrok-bk-zenit-/

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