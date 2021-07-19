Агенты Напьера рассказали детали его перехода в «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе в команду экс-разыгрывающего «Портленда» и «Вашингтона» Шабазза Напьера (29 лет, 185 см). Это один из трех главных трансферов европейского баскетбола в текущее межсезонье. Контракт с американским баскетболистом рассчитан на один год. Переезд Напьера в Санкт-Петербург организовали агенты Обрад Фимич и Вадим Михалевский.

— После подписания Серджо Скариоло в «Виртус», переход Напьера в «Зенит» — главная трансферная бомба межсезонья, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — Переговоры были непростыми. Шабазз хотел остаться с США, также у нас были очень выгодные предложения из Испании. Но в итоге выбор был сделан в пользу «Зенита», команды, которая в прошлом сезоне показала свою состоятельность в Евролиге. Думаю, Напьер сможет быстро вписаться в новый коллектив и стать одним из лидеров. Наряду с Алексеем Шведом — это главная звезда AltiSport.

Вадим Михалевский подчеркнул, что найти достойную замену Кевину Пангосу в нынешних реалиях было непросто.

— Элитных плеймейкеров с европейским опытом на рынке практически нет, — рассказал «СЭ» Михалевский. — В этой ситуации менеджмент клуба вместе с главным тренером начали рассматривать возможные варианты с подписанием игрока из НБА. Но и там, в связи с грядущей Летней лигой, не такой уж большой выбор. У многих в приоритете остаться в США. И Шабазз не исключение. Но все изменил разговор с Хави Паскуалем, после которого им было принято положительное решение. Этот игрок не нуждается в рекламе, большой талант, который способен реализовать все идеи главного тренера на площадке. Вопрос его адаптации в европейском баскетболе. Это наверно самый существенный момент в данном аспекте.

В последний раз Напьер выступал в НБА в 2020 году за «Вашингтон». В 20 матчах в составе «Уизардс» он набирал по 11,6 очка и 3,8 передачи в среднем за игру.