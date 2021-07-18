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Милутинов должен присоединиться к ЦСКА на первом сборе

14:58
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов, не играющий с 29 января из-за повреждения плеча, должен начать в составе армейской команды сбор, который стартует 19 августа, сообщил Twitter ЦСКА.

26-летний баскетболист в феврале перенес успешную операцию на плече и досрочно завершил сезон. Тогда ожидалось, что серб полностью восстановится к концу июня или началу июля. Милутинов вошел в состав сборной Сербии на летние матчи олимпийской квалификации, однако не смог присоединиться к команде.

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Иван Шитик все материалы автора

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