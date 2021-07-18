Милутинов должен присоединиться к ЦСКА на первом сборе
Центровой ЦСКА Никола Милутинов, не играющий с 29 января из-за повреждения плеча, должен начать в составе армейской команды сбор, который стартует 19 августа, сообщил Twitter ЦСКА.
26-летний баскетболист в феврале перенес успешную операцию на плече и досрочно завершил сезон. Тогда ожидалось, что серб полностью восстановится к концу июня или началу июля. Милутинов вошел в состав сборной Сербии на летние матчи олимпийской квалификации, однако не смог присоединиться к команде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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