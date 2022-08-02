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Сегодня, 13:32

Защитник Викторов продлил контракт с «Енисеем» на один сезон

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник Иван Викторов продлил контракт с «Енисеем». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

26-летний спортсмен пятый сезон подряд будет выступать в составе красноярской команды.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ Викторов вышел на паркет в 16 встречах, средние показатели за 20 минут игрового времени составили — 4,8 очка, 2,1 подбора, 0,9 передачи, 0,5 перехвата.

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5574
БК Енисей
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