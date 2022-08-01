Гендиректор «Зенита» рассказал о работе команды на трансферном рынке

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о работе команды на трансферном рынке.

— Тренерский штаб проделывает колоссальный объем работы по подбору игроков на следующий сезон. Через скаутинг проходят сотни баскетболистов, которые могут представлять интерес для «Зенита», из различных лиг. Каждый игрок, с которым заключается контракт, — это результат тщательного отбора, анализа всех его характеристик и качеств.

Парни, которых мы уже подписали и с кем заключим контракт, будут сражаться за команду, тренеров, болельщиков и Санкт-Петербург. Это я гарантирую. По-другому у нас не может быть.

— В этом году «Зенит» остался без еврокубков. Привлекать иностранцев в команду стало сложнее?

— Проще не стало точно, но к сложностям мы привыкли. Будет отличная команда и очень интересный сезон. Финальная серия с ЦСКА наглядно показала и доказала, что российский баскетбол и Единая лига ВТБ — это топ-уровень.

— Лимит на легионеров чуть-чуть ужесточился. Победы в ДЮБЛ и Единой молодежной лиге говорят о том, что «Зенит» готов подпитываться и собственными кадрами? Насколько они готовы влиться в основу?

— Я бы сказал, что лимит на легионеров значительно изменился, и нам приходится пересматривать подходы к комплектованию команды. Все воспитанники Академии баскетбола «Зенит», которые представляют интерес для основной команды, обязательно будут задействованы в тренировочном процессе на предсезонном этапе. А уже по итогам сделаем выводы, — цитирует гендиректора сайт «Зенита».