«Самара» объявила о переходе защитника Кей Си Риверса

Защитник Кей Си Риверс, имеющий богатейший опыт выступления в Европе, продолжит карьеру в «Самаре», сообщает сайт российского клуба.

В сезоне-2021/2022 35-летний американец провел 18 матчей в чемпионате Израиля за «Хапоэль» из Иерусалима, в среднем набирая 10,6 очка и делая 5,5 подбора и 2,4 передачи.

В России американский защитник выступал в «Локомотиве» (2011/12), «Химках» (2012/13) и «Зените» (2020/21).