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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Защитник «Нижнего Новгорода перенес успешную операцию

14:44
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Защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов перенес успешную операцию. Ему была сделана операция по удалению кистозного образования в брюшной полости, сообщает Twitter клуба.

Спортсмена выписали из больницы Он вернулся в Нижний Новгород и через пару недель начнет подключать физические нагрузки.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ 26-летний россиянин набирал 5,1 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.

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