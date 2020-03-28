Защитник «Нижнего Новгорода перенес успешную операцию

Защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов перенес успешную операцию. Ему была сделана операция по удалению кистозного образования в брюшной полости, сообщает Twitter клуба.

Подкинем хороших новостей в вашу ленту. Это бодрый и выздоровевший Артем Комолов. ?



Ему была сделана операция по удалению кистозного образования в брюшной полости.

Тему уже выписали из больницы, он вернулся в Нижний и через пару недель начнетхх подключать физические нагрузки. pic.twitter.com/0gDxNXBchu — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) March 28, 2020

Спортсмена выписали из больницы Он вернулся в Нижний Новгород и через пару недель начнет подключать физические нагрузки.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ 26-летний россиянин набирал 5,1 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.