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Сегодня, 10:11

Защитник Комолов и ЦСКА договорились о расторжении контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Артем Комолов продолжит карьеру в другом клубе, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Стороны расторгли действующий контракт по соглашению сторон.

Воспитанник «молодежки» красно-синих вернулся в ЦСКА прошлым летом и в минувшем сезоне дебютировал в составе команды. Комолов принял участие в 35 матчах, в которых набирал 3,3 очка за 10 минут на паркете, реализуя 66,7 процента двухочковых и 46,6 процента трехочковых.

Источник: БК ЦСКА
баскетбол
БК ЦСКА
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