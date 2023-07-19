Защитник Комолов и ЦСКА договорились о расторжении контракта

Защитник Артем Комолов продолжит карьеру в другом клубе, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Стороны расторгли действующий контракт по соглашению сторон.

Воспитанник «молодежки» красно-синих вернулся в ЦСКА прошлым летом и в минувшем сезоне дебютировал в составе команды. Комолов принял участие в 35 матчах, в которых набирал 3,3 очка за 10 минут на паркете, реализуя 66,7 процента двухочковых и 46,6 процента трехочковых.