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Сегодня, 10:25

Министр спорта Татарстана: «УНИКС — флагман баскетбола в Казани. Желаю клубу сохранить этот статус»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился с «СЭ» мнением об успехе УНИКСа в Единой лиге ВТБ в сезоне-2022/23.

— УНИКС впервые выиграл Единую лигу ВТБ. Как оцените работу клуба?

— Молодцы, — сказал Леонов «СЭ». — Долго к этому шли. Великолепный титул. Когда вышли в финал, я был уверен, что они станут чемпионами. Я очень рад за клуб, за президента. Евгений Борисович Богачев сделал много для развития баскетбола в целом. УНИКС — флагман баскетбола в Казани. Я желаю клубу дальше сохранять этот статус.

В финале плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23 УНИКС победил «Локомотив-Кубань» со счетом 4-1 в серии.

БК УНИКС
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