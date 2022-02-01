Защитник Джейлен Бэрфорд поделился эмоциями от перехода в «Локомотив-Кубань»

Защитник Джейлен Бэрфорд прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом-Кубанью».

«Я с нетерпением жду момента, чтобы присоединиться к команде. Благодарен руководству «Локомотива-Кубань» за веру в мой потенциал и предоставленную возможность играть за такой уважаемый клуб. Будем побеждать вместе», — приводит слова Бэрфорда сайт клуба.

Контракт с американским защитником подписан по системе «1+1».

Игрок начинал сезон в «Астане» и в настоящий момент возглавляет список лучших снайперов турнира — 23,0 очка в среднем за игру. Также в матчах Единой лиги ВТБ Бэрфорд набирает в среднем 4,8 подбора и 1,6 передачи.