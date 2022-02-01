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Сегодня, 22:28

Президент «Локомотива-Кубань» прокомментировал заключение контракта с американским защитником

Иван Шитик
Корреспондент

Президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал заключение контракта с защитником Джейленом Бэрфордом.

«Сейчас сразу несколько игроков «Локо» по медицинским показателям не могут выходить на площадку. Подписание Джейлена Бэрфорда значительно улучшит наши вариативность и ротацию. Брэдфорд — острый и агрессивный игрок. Важно, что он уже знаком с уровнем и условиями Единой лиги ВТБ. Более того — является лучшим снайпером текущего сезона. Надеюсь, Джейлену потребуется минимум времени на адаптацию и набор необходимых физических кондиций», — приводит слова президента сайт краснодарского клуба.

Контракт с американским защитником подписан по системе «1+1».

Источник: https://lokobasket.com/news/180717/
БК Локомотив-Кубань
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