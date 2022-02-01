Президент «Локомотива-Кубань» прокомментировал заключение контракта с американским защитником

Президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал заключение контракта с защитником Джейленом Бэрфордом.

«Сейчас сразу несколько игроков «Локо» по медицинским показателям не могут выходить на площадку. Подписание Джейлена Бэрфорда значительно улучшит наши вариативность и ротацию. Брэдфорд — острый и агрессивный игрок. Важно, что он уже знаком с уровнем и условиями Единой лиги ВТБ. Более того — является лучшим снайпером текущего сезона. Надеюсь, Джейлену потребуется минимум времени на адаптацию и набор необходимых физических кондиций», — приводит слова президента сайт краснодарского клуба.

Контракт с американским защитником подписан по системе «1+1».