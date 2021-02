?? Защитник саратовского «Автодора» Нэйт Мэйсон заменит в «Звездах Мира» защитника ЦСКА Майка Джеймса.



?? The Avtodor's guard Nate Mason will replace Mike James of CSKA on World Stars at #vtballstar 2021 in Moscow. pic.twitter.com/l1AguSJAjN