Майк Джеймс вынужденно покинул расположение ЦСКА
14:00
Защитник ЦСКА Майк Джеймс вынужденно покинул расположение команды и отправился в США. В семье баскетболиста случилось еще одно несчастье, которое потребовало его присутствия, сообщает сайт клуба.
В начале февраля ЦСКА уже отстранял Джеймса от матчей и тренировок команды из-за внутреннего инцидента, но позже американский баскетболист вернулся в расположение московского клуба.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю