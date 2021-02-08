Майк Джеймс вынужденно покинул расположение ЦСКА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс вынужденно покинул расположение команды и отправился в США. В семье баскетболиста случилось еще одно несчастье, которое потребовало его присутствия, сообщает сайт клуба.

В начале февраля ЦСКА уже отстранял Джеймса от матчей и тренировок команды из-за внутреннего инцидента, но позже американский баскетболист вернулся в расположение московского клуба.