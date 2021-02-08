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Майк Джеймс вынужденно покинул расположение ЦСКА

14:00
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА.
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА.
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Защитник ЦСКА Майк Джеймс вынужденно покинул расположение команды и отправился в США. В семье баскетболиста случилось еще одно несчастье, которое потребовало его присутствия, сообщает сайт клуба.

В начале февраля ЦСКА уже отстранял Джеймса от матчей и тренировок команды из-за внутреннего инцидента, но позже американский баскетболист вернулся в расположение московского клуба.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/

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