Воронцевич: «И УНИКС, и «Локомотив-Кубань» по-праву заслужили свое место в финале»

Капитан УНИКС Андрей Воронцевич подвел итоги седьмого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (80:79).

«Трехочковый Эртеля? Перед атакой я говорил ребятам, что его лучше направить в проход. Потому что игроки такого уровня могут попадать сумасшедшие броски. В итоге получили то, что получили. Но даже когда Эртель забил две или три сложнейшие попытки, мы понимали, что опускать голову нельзя. В итоге несколько хороших защит — перехватили, убежали и вырвали победу. Огромное спасибо нашим болельщикам! Без них мы бы точно не справились. Есть результат, мы идем в финал! Ура!

С «Локомотивом-Кубань» нам не будет просто, что показала их серия с ЦСКА. Они проводят потрясающий сезон, играют свободно, раскованно. У них в составе много талантливых баскетболистов. Молодые ребята демонстрируют хорошую игру, иностранцы здорово бегут. Считаю, нам тоже следует действовать раскрепощенно, не создавая себе моральных и физических сложностей. Просто выходить и играть — то есть делать то, что у нас хорошо получается. И мы, и «Локомотив-Кубань» по-праву заслужили свое место в финале", — цитирует пресс-служба клуба Воронцевича.

УНИКС выиграл серию (4-3) и вышел в финал, где встретится с «Локомотивом». Первый матч состоится в Казани 6 мая.