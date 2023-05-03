Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 02:42

Воронцевич: «И УНИКС, и «Локомотив-Кубань» по-праву заслужили свое место в финале»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан УНИКС Андрей Воронцевич подвел итоги седьмого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (80:79).

«Трехочковый Эртеля? Перед атакой я говорил ребятам, что его лучше направить в проход. Потому что игроки такого уровня могут попадать сумасшедшие броски. В итоге получили то, что получили. Но даже когда Эртель забил две или три сложнейшие попытки, мы понимали, что опускать голову нельзя. В итоге несколько хороших защит — перехватили, убежали и вырвали победу. Огромное спасибо нашим болельщикам! Без них мы бы точно не справились. Есть результат, мы идем в финал! Ура!

С «Локомотивом-Кубань» нам не будет просто, что показала их серия с ЦСКА. Они проводят потрясающий сезон, играют свободно, раскованно. У них в составе много талантливых баскетболистов. Молодые ребята демонстрируют хорошую игру, иностранцы здорово бегут. Считаю, нам тоже следует действовать раскрепощенно, не создавая себе моральных и физических сложностей. Просто выходить и играть — то есть делать то, что у нас хорошо получается. И мы, и «Локомотив-Кубань» по-праву заслужили свое место в финале", — цитирует пресс-служба клуба Воронцевича.

УНИКС выиграл серию (4-3) и вышел в финал, где встретится с «Локомотивом». Первый матч состоится в Казани 6 мая.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=voroncevich-zenit-game7-statement
баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
Андрей Воронцевич
0
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лукич продлил контракт с «Нижним Новгородом»
Новости
RSS RSS
Все новости