Велимир Перасович стал главным тренером УНИКСа
Новым главным тренером УНИКСа стал хорват Велимир Перасович, сообщает пресс-служба клуба.
В составе сборной Хорватии Велимир Перасович завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Барселоне. Пять раз был лучшим бомбардиром испанской лиги.
После завершения игровой карьеры сначала был спортивным директором баскетбольного клуба «Сплит». Затем начал тренерскую карьеру. Последним местом его работы была «Баскония».
Ране Димитрис Прифтис покинул пост главного тренера казанского клуба и возглавил греческий «Панатинаикос».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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