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Велимир Перасович стал главным тренером УНИКСа

19:49
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Новым главным тренером УНИКСа стал хорват Велимир Перасович, сообщает пресс-служба клуба.

В составе сборной Хорватии Велимир Перасович завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Барселоне. Пять раз был лучшим бомбардиром испанской лиги.

После завершения игровой карьеры сначала был спортивным директором баскетбольного клуба «Сплит». Затем начал тренерскую карьеру. Последним местом его работы была «Баскония».

Ране Димитрис Прифтис покинул пост главного тренера казанского клуба и возглавил греческий «Панатинаикос».

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Иван Шитик все материалы автора

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