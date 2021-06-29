Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» подпишет Уиттингтона и Томпсона

22:55
Теги:

«Локомотив-Кубань» на днях объявит о подписании двух новичков.

Как стало известно «СЭ», краснодарский клуб договорился о контрактах с 28-летним тяжелым форвардом Грегом Уиттингтоном и 26-летним атакующим защитником Дариусом Томпсоном.

Уиттингтон имеет опыт выступления в НБА. В нынешнем сезоне он поиграл за «Денвер» (4 матча в регулярке), но не закрепился в составе. В минувшем розыгрыше Еврокубка американец представлял «Галатасарай», набирая 12,5 очка, делая 6,4 подбора, 1,5 передачи и 1,3 перехвата при реализации трехочковых в 48,4%.

Томпсон провел предыдущие два сезона за итальянский «Бриндизи». Он был включен во вторую символическую пятерку по итогам Лиги чемпионов-2020/21, в среднем набирая 12,1 очка, делая 5,3 передачи и 2,8 подбора. Процент точных трехочковых — 39,3.

Уиттингтон и Томпсон станут первыми новичками команды в текущее межсезонье. Ранее «Локомотив» объявил о расставании с Дрю Гордоном, Уиллом Каммингсом, Мантосом Калниетисом и Григорием Мотовиловым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора

Читайте также

Первый тайм матча Швеция — Украина не сыгран полностью. Что творят судьи на Евро?
Диана Пожарская и Иван Янковский стали родителями
Женщинами каких знаков зодиака мужчины не могут управлять
Су-24 и Су-30 заставили фрегат Evertsen изменить курс в Черном море
vs
1
Офсайд