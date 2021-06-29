«Локомотив-Кубань» подпишет Уиттингтона и Томпсона
«Локомотив-Кубань» на днях объявит о подписании двух новичков.
Как стало известно «СЭ», краснодарский клуб договорился о контрактах с 28-летним тяжелым форвардом Грегом Уиттингтоном и 26-летним атакующим защитником Дариусом Томпсоном.
Уиттингтон имеет опыт выступления в НБА. В нынешнем сезоне он поиграл за «Денвер» (4 матча в регулярке), но не закрепился в составе. В минувшем розыгрыше Еврокубка американец представлял «Галатасарай», набирая 12,5 очка, делая 6,4 подбора, 1,5 передачи и 1,3 перехвата при реализации трехочковых в 48,4%.
Томпсон провел предыдущие два сезона за итальянский «Бриндизи». Он был включен во вторую символическую пятерку по итогам Лиги чемпионов-2020/21, в среднем набирая 12,1 очка, делая 5,3 передачи и 2,8 подбора. Процент точных трехочковых — 39,3.
Уиттингтон и Томпсон станут первыми новичками команды в текущее межсезонье. Ранее «Локомотив» объявил о расставании с Дрю Гордоном, Уиллом Каммингсом, Мантосом Калниетисом и Григорием Мотовиловым.
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