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Защитник «Милана» близок к переходу в ЦСКА

19:33
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Защитник «Милана» Кевин Пантер находится в шаге от перехода в ЦСКА, написал в Twitter журналист Маттео Андреани.

Пантер стал свободным агентом после завершения сезона-2020/21. 27-летний американец вел переговоры о продлении соглашения с «Миланом». Игроком интересовались как минимум два клуба Евролиги, а также «Локомотив-Кубань» и «Виртус».

В прошедшем сезоне Евролиги Пантер был лидером «Милана» по очкам, набирая 15,0 в среднем за матч.

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Иван Шитик все материалы автора

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