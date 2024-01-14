Панов о том, почему Лукич не руководил игрой «Пари НН» с «Самарой»: «Мы в творческом поиске»

Президент «Пари НН» объяснил, почему в проигранном матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (79:73) командой руководил ассистент главного тренера Сергей Козин.

При этом наставник команды Зоран Лукич также находился на скамейке.

«Мы в творческом поиске. Готовимся к Кубку России (в победных матчах 1/8 финала Кубка командой также руководил Козин)», — отметил «СЭ» Панов.

В последних десяти матча Единой лиги команда из Нижнего Новгорода потерпела восемь поражений и находится 13 месте в турнирной таблице.

В Кубке России команда Лукича вышла в 1/4 финала, где сыграет с «Руной». Напомним, что сербский специалист также возглавляет мужскую сборную России.

(Николай Гаврилов)