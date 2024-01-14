Паскуаль: «Прелесть баскетбола в том, что один момент может все изменить»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Петербуржцы победили саратовский клуб с разницей в одно очко (86:85).

«Мы хорошо начали этот матч, в первые 13-15 минут контролировали матч. Но после этого в какой-то момент начали играть немного на болельщиков, с ненужными передачами, сложными бросками... Мы не были эффективными и дали «Автодору» вернуться в игру. В начале третьей четверти мы просто исчезли из игры и в защите, и в нападении. Но в третьей четверти мы начали нащупывать игру, начали играть хорошо, вернулся настрой. В конце концов, 2-3 момента позволили нам победить. Иногда такое случается, но это часть игры, это баскетбол. В этом и прелесть, что все может измениться в один момент, один момент может все изменить», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Зенит» одержал 16 побед за 22 матча и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб из Саратова располагается на девятой строчке (9 побед и 13 поражений).

Клуб из Санкт-Петербурга 20 января сыграет против УНИКСа. «Автодор» в это же день встретится с «Самарой».