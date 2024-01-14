«Зенит» обыграл «Автодор» с разницей в одно очко

«Зенит» дома одержал победу над «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:85.

Самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер из петербургской команды. Он набрал 25 очков за игру.

«Зенит» одержал 16 побед за 22 матча и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб из Саратова располагается на девятой строчке (9 побед и 13 поражений).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) — 86:85 (23:18, 21:22, 16:25, 26:20)

З: Хантер (25), Фрэйзер (24), Карасев (14)

А: Торнвелл (19), Хэммондс (19), Мавра (11)

14 января. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена»