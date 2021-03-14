«Нижний Новгород» разгромил «Цмоки-Минск»
15:52
«Нижний Новгород» на своем паркете разобрался с «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Одним из самых активных на паркете в составе хозяев был форвард сборной России Андрей Воронцевич, который набрал 20 очков и сделал шесть подборов.
Его одноклубник Кейси Шеперд оказался самым результативным, записав в свой актив 23 очка.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — «Цмоки-Минск» (Минск) — 78:57 (17:13, 20:14, 23:13, 18:17)
14 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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