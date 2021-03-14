«Нижний Новгород» разгромил «Цмоки-Минск»

«Нижний Новгород» на своем паркете разобрался с «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Одним из самых активных на паркете в составе хозяев был форвард сборной России Андрей Воронцевич, который набрал 20 очков и сделал шесть подборов.

Его одноклубник Кейси Шеперд оказался самым результативным, записав в свой актив 23 очка.

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«Нижний Новгород» — «Цмоки-Минск» (Минск) — 78:57 (17:13, 20:14, 23:13, 18:17)

14 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».