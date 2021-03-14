Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» разгромил «Цмоки-Минск»

15:52
Теги:

«Нижний Новгород» на своем паркете разобрался с «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Одним из самых активных на паркете в составе хозяев был форвард сборной России Андрей Воронцевич, который набрал 20 очков и сделал шесть подборов.

Его одноклубник Кейси Шеперд оказался самым результативным, записав в свой актив 23 очка.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Цмоки-Минск» (Минск) — 78:57 (17:13, 20:14, 23:13, 18:17)

14 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир