УНИКС победил «Автодор», Димитриевич набрал 35 очков

УНИКС дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:71.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Ненад Димитриевич — 35 очков.

УНИКС одержал 3-ю победу подряд. Казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата — 19 побед в 25 матчах. «Автодор» с 9 победами в 25 матчах — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 89:71 (16:20, 28:21, 22:9, 23:21)

У: Димитриевич (35), Бако (17)

А: Беслач (23), Мавра (13)

27 января. Казань. «Баскет-Холл».