Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:38

УНИКС победил «Автодор», Димитриевич набрал 35 очков

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

УНИКС дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:71.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Ненад Димитриевич — 35 очков.

УНИКС одержал 3-ю победу подряд. Казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата — 19 побед в 25 матчах. «Автодор» с 9 победами в 25 матчах — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 89:71 (16:20, 28:21, 22:9, 23:21)

У: Димитриевич (35), Бако (17)

А: Беслач (23), Мавра (13)

27 января. Казань. «Баскет-Холл».

БК Автодор
БК УНИКС
1
0
Читайте также
Российский теннисист Шевченко решил выступать за Казахстан
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отмечает 50-летие
Умерла актриса Вера Молчанова
Путин заявил о намерении России сделать всё для окончательного искоренения нацизма
На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА разгромил МБА, Руженцев набрал 21 очко

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости