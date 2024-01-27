ЦСКА разгромил МБА, Руженцев набрал 21 очко
ЦСКА на выезде разгромил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:52.
Самым результативным игроком встречи стал Самсон Руженцев (ЦСКА) — 21 очко.
ЦСКА одержал 4-ю победу подряд. Клуб лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 22 победы после 25 матчей.
МБА потерпел 3-е поражение подряд и занимает 12-е место (17 поражений в 25 играх).
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
МБА (Москва) — ЦСКА (Москва) — 52:88 (15:23, 9:20, 13:25, 15:20)
МБА: Коновалов (10), Минченко, Хоменко, Голдырев (по 6 очков)
ЦСКА: Руженцев (21), Жан-Шарль (14), Карданахишвили, М`Бай (по 10 очков)
27 января. Москва. «Баскет Холл Москва».
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