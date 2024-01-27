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Сегодня, 18:20

ЦСКА разгромил МБА, Руженцев набрал 21 очко

Руслан Минаев
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ЦСКА на выезде разгромил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:52.

Самым результативным игроком встречи стал Самсон Руженцев (ЦСКА) — 21 очко.

ЦСКА одержал 4-ю победу подряд. Клуб лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 22 победы после 25 матчей.

МБА потерпел 3-е поражение подряд и занимает 12-е место (17 поражений в 25 играх).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — ЦСКА (Москва) — 52:88 (15:23, 9:20, 13:25, 15:20)

МБА: Коновалов (10), Минченко, Хоменко, Голдырев (по 6 очков)

ЦСКА: Руженцев (21), Жан-Шарль (14), Карданахишвили, М`Бай (по 10 очков)

27 января. Москва. «Баскет Холл Москва».

Баскетбол
БК МБА
БК ЦСКА
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