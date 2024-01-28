«Пари НН» победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Читать «СЭ» в

«Пари НН» дома обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:64.

Самыми результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Томас Эртель, набравший 21 очко. У хозяев Дмитрий Хвостов набрал 17 очков.

«Зенит» с 17-ю победами в 25 матчах занимает 4-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Пари НН» одержал 7-ю победу в 25-м матче и находится на предпоследней, 13-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 68:64 (14:12, 21:11, 16:20, 17:21)

28 января. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»