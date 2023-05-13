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Уэйр — о победе над «Зенитом»: «Мы просто реализовали свои броски на последней минуте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник ЦСКА Каспер Уэйр прокомментировал победу над «Зенитом» (77:72) в четвертом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Это была хорошая игра! В концовке лидер менялся несколько раз, и мы просто реализовали свои броски на последней минуте. Они возвращались в игру, но мы тоже не сбавляли оборотов и в конце концов победили. Дежа вю с прошлым сезоном, когда попал трешку? У меня не было времени подумать об этом! Есть отработанные движения, ты просто пытаешься сделать все правильно, чтобы забивать. Это просто так произошло, я рад, что мне удаются такие броски. Надеюсь, они продолжатся!» — приводит официальный сайт лиги слова Уэйра.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет в понедельник, 15 мая, в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-v-shage-ot-bronzovyh-medalej-sezona-2022-23/
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