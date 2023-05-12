Райкович — о победе над «Зенитом»: «Это была самая тяжелая игра в серии»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Зенитом» (77:72) в четвертом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что это была самая тяжелая игра в серии. «Зенит» боролся как мог, даже после нашего лидерства в третьей четверти они вернулись в этот матч. Для нас все выглядело плохо, но, думаю, в концовке характер моих игроков все же взял свое. Мы сегодня попали несколько важных, тяжелых бросков в концовке, и нам это помогло», — приводит слова Райковича сайт лиги.

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 15 мая в Москве.