Уэйр назвал своего любимого баскетболиста

Разыгрывающий баскетбольного ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о том, кого он считает своим кумиром.

«За НБА я, конечно, слежу. Но из-за позднего времени начала матча здесь, в России, порой пропускаю, но в данном случае обязательно смотрю хайлайты игрового дня. Любимой команды у меня нет. Мне больше нравится персонально смотреть за игроками. Например, за Демаром Дерозаном, Джеймсом Харденом и другими. Кого бы я мог назвать своим кумиром? Всегда нравился Крис Пол: он небольшого роста, как и я. Всегда нравилась его игра. Его броски — это просто космос», — приводит слова Уэйра Legalbet.

ЦСКА одержал девять побед подряд на старте нового сезона Единой лиги ВТБ и занимает первое место в турнирной таблице.