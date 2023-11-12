«Астана» победила «Уралмаш»

«Астана» дома обыграла «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:72.

Самыми результативными игроками встречи стали Дэвин Дэвис и Карвел Андерсон — по 19 очков.

«Астана» одержала 2-ю победу подряд и 4-ю в 8 стартовых матчах сезона. Казахстанский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. «Уралмаш» в 10 матчах одержал 5 побед и потерпел 5 поражений — 6-е место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 80:72 (31:23, 15:15, 13:15, 21:19)

А: Дэвис, Андерсон (по 19 очков), Хэмм (17+8 подборов)

У: Нэльсон (18+8 подборов), Эллис (14)

12 ноября. Астана. «СК Велотрек».