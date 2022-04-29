«Бавария» победила «Барселону» в матче Евролиги, «Монако» одолел «Олимпиакос»

«Бавария» победила «Барселону» в матче 1/4 финала плей-офф Евролиги. Немецкий клуб выиграл со счетом 59:52 и сравнял счет в серии до четырех побед (2-2).

«Монако» одолел «Олимпиакос» со счетом 78:77 и также сравнял счет в серии (2-2).

Баскетбол

Евролига. Мужчины

1/4 финала

«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 59:52 (18:12, 18:13, 14:9, 9:18)

«Монако» (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 78:77 (19:19, 19:23, 27:19, 13:16)