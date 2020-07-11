Торнике Шенгелия мощно ответил хейтерам после перехода в ЦСКА

Новичок ЦСКА грузин Торнике Шенгелия жестко ответил на критику соотечественников за переход из «Басконии» в армейский клуб.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал меня и выразил мне поддержку. Надеюсь, что смогу поблагодарить всех лично, — написал Шенгелия в Facebook. — Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что я делаю это заявление не для того, чтобы оправдываться перед кем-либо.

Трудно объяснить что-то человеку, который ничего не хочет слышать и менять свое мнение.

Не могу объяснить людям, что я чувствовал в 10-11 лет, когда стоял на трибуне во время гимна Грузии с закрытыми глазами и представлял себя среди игроков на площадке. Не могу объяснить, что значит для меня смотреть матчи сборной со стороны, когда я был на пике карьеры, но не мог помочь команде, потому что это было решено третьей или четвертой стороной. Не могу объяснить, сколько радости я испытал всего несколько дней назад, когда стал чемпионом Испании и получил шанс отпраздновать это под грузинским флагом.

Не могу объяснить, что переход в одну из лучших команд Европы даст мне больше шансов на победы, а значит больше празднований под нашим флагом.

Не могу объяснить, какое счастье, когда одна из лучших команд Европы уважает мой патриотизм и дает возможность снова и снова приезжать на матчи команды, чтобы привести страну к победе.

Я повторяю: я, Торнике Шенгелия, был есть и буду носителем грузинского духа, и никакие комментарии и заявления, сделанные кем бы то ни было, не изменят этого.

Я переживу это испытание, потому что бог на моей стороне. Только перед ним я несу ответственность".