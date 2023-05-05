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Сегодня, 16:49

Суд арестовал обвиняемого в избиении Алексея Шведа

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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресненский районный суд Москвы на два месяца арестовал 19-летнего Глеба Писарева, который обвиняется в избиении защитника ЦСКА Алексея Шведа.

«Обвиняемый заявил, что вину не признает и возражает против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просил суд избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — сообщает прокуратура Москвы.

Сегодня суд также рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения другому фигуранту дела Князю Амирасланову.

В ночь на 2 мая баскетболиста избили у ресторана на Большой Никитской улице. Швед был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

По информации Telegram-канала 112, у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.

БК ЦСКА
Алексей Швед
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