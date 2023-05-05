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Сегодня, 21:08

«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче за бронзу

Руслан Минаев
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ЦСКА — «Зенит».
Фото Михаил Сербин/ПБК ЦСКА

«Зенит» в гостях обыграл ЦСКА в стартовом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ — 86:68.

В составе питерцев самым результативным игроком встречи стал Калеб Хоумсли — 20 очков. У армейцев больше всех набрал Антон Астапкович — 14 очков.

Перед игрой баскетболисты ЦСКА вышли в майках в поддержку Алексея Шведа, который подвергся избиению в ночь на 2 мая.

Второй матч серии за третье место состоится в Москве 7 мая и начнется в 14.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 68:86 (23:20, 10:21, 13:19, 22:26)

ЦСКА: Астапкович (14), Руженцев (10), Милутинов (10).

«Зенит»: Хоумсли (20), Моэрман (18), Фрэйзер (16).

5 мая. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 0-1.

баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
10
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