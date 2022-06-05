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Сегодня, 17:47

Медведев не считает случайностью победы баскетбольного и футбольного «Зенита» в один год

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» объяснил достижения петербургских команд в разных видах спорта.

«Это не случайно. Баскетбольный клуб входит в систему «Зенита». Так происходит во многих ведущих клубах Европы — «Барселона», «Реал». Это единый подход к организации, тщательный подбор тренерского штаба, иностранных и российских спортсменов. Хочу отметить наших заслуженных трех богатырей, заслуженных баскетболистов, которые выиграли все на своей памяти — Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев. Они показывают пример всем остальным отношением к своему делу. Уверен, что в будущем нас ждёт противостояние двух столиц и в баскетболе», — сказал Медведев «СЭ».

Сегодня, 5 июня баскетбольный «Зенит» обыграл ЦСКА (81:75) в решающем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Футбольный «Зенит» стал чемпионом РПЛ, набрав 65 очков в 30 матчах сезона-2021/22.

БК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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