Пистиолис: «Доволен игрой ЦСКА, но работа в серии пока не выполнена»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Зенитом» (75:61) в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Понятно, что я доволен тем, как мы сыграли. Но это серия, в которой мы выиграли еще одну четверть. Работа пока не выполнена. Хорошо, что мы извлекли урок из предыдущего матча и подошли к этому с правильным настроем. И я поздравляю игроков, они здорово постарались», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Армейцы вышли вперед в серии (2-1). Следующий матч пройдет в Москве 12 мая.