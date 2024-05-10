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Пистиолис: «Доволен игрой ЦСКА, но работа в серии пока не выполнена»

Руслан Минаев
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Зенитом» (75:61) в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Понятно, что я доволен тем, как мы сыграли. Но это серия, в которой мы выиграли еще одну четверть. Работа пока не выполнена. Хорошо, что мы извлекли урок из предыдущего матча и подошли к этому с правильным настроем. И я поздравляю игроков, они здорово постарались», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Армейцы вышли вперед в серии (2-1). Следующий матч пройдет в Москве 12 мая.

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис
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