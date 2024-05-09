Московский «Спартак» может появиться в Единой лиге ВТБ

Московский «Спартак» может стать участником Единой лиги ВТБ в следующем сезоне, сообщает ТАСС.

По сведениям источника, сейчас ведутся переговоры о смене названия одним из столичных клубов. В переименовании заинтересованы «Руна» и МБА. В клубах считают, что ребрендинг положительно повлияет на новых болельщиков и позволит увеличить бюджет.

«Руна» основана в 2017 году и дебютировала в Единой лиге ВТБ в текущем сезоне. МБА основан в 2013 году и дебютировал в сезоне-2022/23.