Паскуаль о третьем матче серии: «Поздравляю ЦСКА, который был лучше «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (61:75) в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА. Соперники сегодня очевидно были лучше нас. Начало игры было катастрофой. Мы совершили три потери в первых трех владениях, не могли контролировать происходящее в защите. Старались, но ничего не выходило. Мы реализовали всего 33 процента бросков с игры. Сейчас нужно забыть об этом матче и готовиться к следующему», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Армейцы вышли вперед в серии (2-1). Следующий матч пройдет в Москве 12 мая.