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Кириленко — о победе ЦСКА над «Зенитом» в третьем матче: «Интересная и непредсказуемая серия»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (75:61) в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга повел в серии до четырех побед — 2-1.

«Интересная и непредсказуемая серия, в которой ничего не ясно. Равные абсолютно соперники, в каждой игре может произойти все что угодно. То, что у ЦСКА сменился тренер перед плей-офф, — это большая редкость. Но тренер знаком клубу — даже я с ним тренировался. И его назначение неудивительно», — цитирует ТАСС Кириленко.

Следующий матч пройдет в Москве 12 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/20762043
Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Андрей Кириленко
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