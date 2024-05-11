Кириленко — о победе ЦСКА над «Зенитом» в третьем матче: «Интересная и непредсказуемая серия»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (75:61) в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга повел в серии до четырех побед — 2-1.

«Интересная и непредсказуемая серия, в которой ничего не ясно. Равные абсолютно соперники, в каждой игре может произойти все что угодно. То, что у ЦСКА сменился тренер перед плей-офф, — это большая редкость. Но тренер знаком клубу — даже я с ним тренировался. И его назначение неудивительно», — цитирует ТАСС Кириленко.

Следующий матч пройдет в Москве 12 мая.