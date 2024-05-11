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Кущенко: «Четвертая игра будет ключевой в серии «Зенита» и ЦСКА»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что четвертый матч полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Зенитом» станет ключевым.

В пятницу, 10 мая армейцы победили сине-бело-голубых (75:61) и повели в серии со счетом 2-1.

«Как и предполагалось, в этой серии после поражений команды реагируют на следующую игру с другим настроем. «Зенит» показал это в Питере после первой игры, и сейчас это показал ЦСКА. Идет обмен качественной подготовкой, стратегическими вещами. Команды давно изучили возможности каждого игрока. Видно, что потери игроков в «Зените» существенные. В атаке не смогли найти полезные действия. Тем не менее «Зенит» боролся, не выключался. Тем интереснее игра 12 мая в Москве, которая должна стать одной из ключевых игр в серии», — приводит ТАСС слова Кущенко.

Четвертый матч между ЦСКА и «Зенитом пройдет в воскресенье, 12 мая и начнется в 16.00 (мск).

Источник: ТАСС
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