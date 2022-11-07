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Сегодня, 09:20

Сербский разыгрывающий Ребич воспользовался опцией выхода из контракта с «Автодором»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сербский разыгрывающий Никола Ребич воспользовался предусмотренной опцией выхода из контракта с «Автодором».

Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний спортсмен продолжит сезон в другом клубе.

Ребич подписал контракт с «Автодором» в сентябре этого года и успел сыграть за команду 8 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Средние показатели игрока составили 8,1 очка, 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата за 21:26 минуты игрового времени.

Источник: https://avtodor.ru/nikola-rebich-prodolzhit-kareru-v-drugom-klube/
БК Автодор
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