Сербский разыгрывающий Ребич воспользовался опцией выхода из контракта с «Автодором»

Сербский разыгрывающий Никола Ребич воспользовался предусмотренной опцией выхода из контракта с «Автодором».

Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний спортсмен продолжит сезон в другом клубе.

Ребич подписал контракт с «Автодором» в сентябре этого года и успел сыграть за команду 8 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Средние показатели игрока составили 8,1 очка, 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата за 21:26 минуты игрового времени.