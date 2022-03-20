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«Самара» в следующем сезоне выступит в Единой Лиге ВТБ

Губернатор Самарской области объявил, что «Самара» в следующем сезоне выступит в Единой Лиге ВТБ
Роман Шишов
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после победы «Самары» в финале Кубка России по баскетболу над «Темп-СУМЗ-УГМК» ответил на вопрос, сыграет ли команда в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ.

«У соперников в первой половине залетало всё, но защита, характер, воля к победе — залог нашего успеха. Я счастлив! Еще и «Крылья» выиграли! Увидим ли «Самару» в Лиге ВТБ? Точно увидим! Во всяком случае, в Лиге где будут играть лучшие клубы страны!» — цитирует Азарова Metaratings.ru.

20 марта «Самара» обыграла на домашнем паркете «Темп-СУМЗ-УГМК» со счетом 85:80 и стала победителем Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/gubernator-samarskoy-oblasti-obyavil-chto-bk-samara-v-sleduyushchem-sezone-vystupit-v-edinoy-lige-vt-1225797/
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