Перасович ждет тяжелой игры против «Зенита» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита» в Единой лиге ВТБ.

«Нас ждет тяжелый поединок против сильного соперника. На данный момент «Зенит» — главный претендент на победу в Единой лиге ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга вернул практически всех легионеров и усилился опытными российскими баскетболистами. Наша цель прежняя — выиграть оставшиеся матчи и закончить регулярный чемпионат на первом месте. Осознаем все сложности, но продолжаем сражаться», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч УНИКС — «Зенит» состоится 21 марта в 19.00 по московскому времени.