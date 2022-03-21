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Перасович ждет тяжелой игры против «Зенита» в Единой лиге ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита» в Единой лиге ВТБ.

«Нас ждет тяжелый поединок против сильного соперника. На данный момент «Зенит» — главный претендент на победу в Единой лиге ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга вернул практически всех легионеров и усилился опытными российскими баскетболистами. Наша цель прежняя — выиграть оставшиеся матчи и закончить регулярный чемпионат на первом месте. Осознаем все сложности, но продолжаем сражаться», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч УНИКС — «Зенит» состоится 21 марта в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-uniks-vs-zenit
БК УНИКС
ФК Зенит
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